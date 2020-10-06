В Испании арестован легендарный американский программист Джон Макафи

В Испании арестован разработчик антивирусного программного обеспечения Джон Макафи. Он может быть экстрадирован в США, где программиста обвиняют в неуплате налогов.

Следствие утверждает, что Макафи не подавал налоговые декларации на протяжении четырёх лет, в то время как он заработал миллионы долларов за работу в качестве консультанта, различные выступления, операции с криптовалютой и продажу прав на издание его биографии. Ни один из этих доходов не связан с работой фирмы McAfee, действующей на рынке антивирусных технологий.

Джон Макафи – американский бизнесмен, родившийся в Великобритании. До сих пор он не комментировал публично обвинения, по которым ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Макафи называют противоречивой фигурой. Он стал известен в 1980-х годах, когда основал компанию, выпустившую первый коммерческий антивирусный продукт, McAfee VirusScan, и содействовал развитию многомиллиардной индустрии. Несмотря на то, что позднее предприниматель продал свой бизнес Intel, он всё ещё продолжает самостоятельно разрабатывать продукты в сфере компьютерной безопасности.