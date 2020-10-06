Ученые откопали странных животных, похожих на сурков, но являющихся зайцами

Возраст останков древних пищух оценивается в пределах от 10 до 51 тыс. лет.

Пищухи (Ochotona) – млекопитающие из отряда зайцеобразных, близкие родственники обыкновенного зайца, по внешнему виду напоминающие крупных хомячков. Другое название – сеноставки. В доисторические времена существовало более 15 родов обширного семейства пищуховые, но к нашему времени остался только единственный род.

Научное открытие совершено в известняковой пещере Сухая, расположенной в нескольких километрах от села Барабаш. Остатки древних пищух были собраны из верхних и нижних слоев отложений, локализованных в дальнем конце пещеры длиной 21 метр. Анализ добытых костей и зубов в лаборатории показал, что они не относятся ни к одному из известных науке видов пищух

Все представители ископаемых родов пищух вымерли еще в начале плейстоцена (около миллиона лет назад). В связи с этим, наибольший интерес представляет даже не описание трех новых видов и нового эндемичного рода Пищуховых, а нахождение их в позднеплейстоценовых слоях пещерных отложений (126 тыс. лет назад – 11,7 тыс. лет назад). Михаил Тиунов, доктор биологических наук

Находка также говорит о том, что палеогеографические и климатические условия юга Приморья в позднем плейстоцене позволяли не только существовать более продолжительное время целому ряду видов, вымерших на других территориях, но и, вероятно, способствовали видообразованию».