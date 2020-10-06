У певицы Адель появился секретный жених

В начале октября западные СМИ сообщили о новом романе певицы Адель: якобы после развода с Саймоном Конекки 32-летняя артистка начала встречаться с 37-летним Джозефом Джуниором Аденугой, более известным под псевдонимом Skepta. Фанаты уже нашли подтверждение этим отношениям, «выяснив», что певица подарила возлюбленному на день рождения цепочку за 16 000 фунтов.

Адель и Skepta сблизились в последние месяцы и часто видятся. Она была в Англии и подарила ему на день рождения красивую золотую цепочку. Он показывал украшение друзьям и, казалось, был очень взволнован этим. Хотя официально они не состоят в отношениях, они очень близки,

— сообщил Mirror источник.

Адель и Skepta тесно связаны, и определенно между ними существует особая связь. Они проводят все больше и больше времени вместе. Некоторые из их друзей надеются и предсказывают, что однажды они могут стать отличной парой,

— добавил инсайдер.

У обоих звезд есть дети от предыдущих отношений: Skepta воспитывает дочь по имени Ривер, а у Адель есть сын Анджело от прошлого брака. Представители артистки отказались комментировать новость о ее романе. Сама Адель не любит афишировать личную жизнь и редко дает интервью на эту тему.