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США назвали экс-сотрудника посольства Украины агентом России

Госдепартамент отозвал въездную визу бывшего украинского дипломата, работавшего в посольстве Украины в США.

Как передает телеканал CNN, Андрея Телиженко обвинили в сговоре с РФ, вмешательстве в выборы 2016 года и намеренном распространении «необоснованной теории заговора» о семье кандидата в президенты Джо Байдена.

В сентябре Минфин США ввел санкции против украинского депутата Андрея Деркача по обвинению в том, что тот является «активным российским агентом» и частью «вмешательства Москвы в избирательную кампанию 2020 года».

6 октября, 2020 | Category: Новости, США, Украина ﻿
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