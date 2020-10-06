США назвали экс-сотрудника посольства Украины агентом России

Госдепартамент отозвал въездную визу бывшего украинского дипломата, работавшего в посольстве Украины в США.

Как передает телеканал CNN, Андрея Телиженко обвинили в сговоре с РФ, вмешательстве в выборы 2016 года и намеренном распространении «необоснованной теории заговора» о семье кандидата в президенты Джо Байдена.

В сентябре Минфин США ввел санкции против украинского депутата Андрея Деркача по обвинению в том, что тот является «активным российским агентом» и частью «вмешательства Москвы в избирательную кампанию 2020 года».