Шведы запретили поставку запчастей к российским грузовикам

«Группа ГАЗ» Олега Дерипаски осталась без запчастей к шведскому оборудованию. Шведская Quintus Technologies AB отказалась поставлять детали для промышленного пресса гидроэластичной штамповки.Это оборудование на ГАЗе официально запустили в 2011 году. Пресс необходим, в частности, для производства опытных образцов и мелкосерийных партий «Газели Next».

Проблема возникла не по вине Quintus Technologies AB, рассказал «Коммерсанту» знакомый с ситуацией источник. Шведский регулятор не выдал лицензию на экспорт из-за использования пресса для выпуска продукции двойного назначения. Единственная продукция двойного назначения ГАЗа — это автомобили «Урал», которые используются в том числе Минобороны и Росгвардией. В 2019 году автозавод «Урал» вышел из состава группы ГАЗ, но все еще остается в периметре специнвестконтракта ГАЗа, что предполагает сохранение сотрудничества по поставкам комплектующих. При этом об использовании шведского пресса для выпуска машин «Урал» не сообщалось.

В группе ГАЗ называют остановку пресса гидроэластичной штамповки из-за отсутствия запчастей для сервисного обслуживания «критичной» для завода. Альтернативных поставщиков деталей для этого пресса нет — запчасти для него выпускает только сам производитель пресса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Quintus Technologies AB отказалась поставлять запчасти для промышленного пресса группы «ГАЗ» под «абсолютно надуманным предлогом». По мнению главы ведомства, «это абсолютно искусственная логика, высосанная из пальца».

Минфин США ввел рестрикции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая «Русал», «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго» и «Группа ГАЗ» в апреле 2018 года. Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго» были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях. Ограничения в отношении «Группы ГАЗ» до сих пор не вступили в силу: Минфин США несколько раз переносил их дедлайн. Так, в июле этого года американская сторона в очередной раз продлил отсрочку введения санкций для «Группы ГАЗ» до 22 января 2021 года.

Теперь группа «ГАЗ» обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий. Аналогичный порядок отчетности установлен для финансовых соглашений «ГАЗа» на сумму от $5 млн и более.

Кроме того, группа обязана в течение пяти дней по истечении каждого месяца подтверждать для OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), что не действует от имени Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки, и что контроль над компанией возложен исключительно на совет директоров и ее акционеров.

Сам Дерипаска уже заявлял о возможном банкротстве и национализации компании из-за санкций США. Бизнесмен уверен, что, если санкции вступят в силу, у группы нет шансов выжить, так как многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с заводом из-за риска вторичных санкций.