Шэрон Стоун рассказала о своей текущей личной жизни

62-летняя Шэрон Стоун недавно дала интервью изданию Closer Weekly, в котором призналась, что, несмотря на статус секс-символа, ее личная жизнь «похожа на комедию». Звезда рассказала, что в прошлом году ее анкету на сайте знакомств Bumble удалили, потому что никто не верил, что это действительно она.

Недавно произошла настоящая комедия: меня даже удалили с сайта знакомств. Один мужчина, прочитав мою анкету, усомнился в ней и не поверил в то, что я — это действительно я. Он попросил системных администраторов сайта заблокировать мою страницу, потому что она фейковая,

— рассказала она.

Думаю, это случилось из-за того, что я отказала нескольким людям, которые подумали, что это будет хорошим способом ответить мне. Я думаю, некоторым людям не нравится слышать: «Нет, я не хочу встречаться с тобой»,

— сказала звезда «Основного инстинкта».

Однако, несмотря на это, приложение актрисе понравилось.

Я действительно хорошо провожу время там. Я познакомилась с парочкой приятных людей и благодаря этому завела хороших друзей. Я ищу того, кто хочет окунуться в заботливые отношения, полные любви,



— добавила звезда.

Стоун, которая растит троих сыновей, сказала, что теперь, когда она стала старше, у нее более расслабленный подход к свиданиям.

Я думаю, вам нужно выбрать, как вы хотите стареть. Я уверена, что мне предначертана своя судьба, и теперь я пытаюсь принять ее с максимальной честностью, насколько это возможно, и быть максимально открытой,

— призналась актриса.

Я полностью открыта к новым отношениям, но сначала надо понять, что хочу от них получить. Важно знать, что не будет смешным в моем возрасте, а потом действовать,

— рассуждает голливудская звезда.

Стоун уверена, что еще встретит свою судьбу. Она призналась, что ее сердце сейчас свободно, и намекнула, что общается с несколькими интересными мужчинами. Но связывать себя узами брака с кем-то из них не торопится.

Шэрон дважды была замужем: за Майклом Гринбергом и Филом Бронштейном. В 2000 году она вместе с Филом усыновила мальчика, Роэна Джозефа Бронштейна. В 2003 году Бронштейн подал на развод. Позже Стоун взяла еще двух приемных сыновей, Лэрда Вонна Стоуна и Куинна Келли Стоуна.