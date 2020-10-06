«  
  »

Проправительственный митинг в Киргизии перерос в оппозиционный

Проправительственный митинг в родном городе президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова перерос в оппозиционный.

Митинг в Оше изначально собрали в поддержку действующего главы государства. На нем выступил его брат, депутат нынешнего созыва парламента Асылбек Жээнбеков.

Несогласных с итогами выборов, которые присутствовали в толпе, пытались прогнать с митинга. Однако постепенно характер митинга начал меняться. Выступающие стали чаще заявлять о необходимости перемен во власти. Часть депутатов городского совета пошли на центральную площадь, чтобы объявить недоверие мэру. Между сторонниками и противниками действующей власти начались стычки.

6 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  