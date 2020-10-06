На Камчатке нашли «реку смерти», которая убила все живое в океане Apple за 120 млн долл. выкупила права на фильм «Эмансипация» с Уиллом Смитом в роли беглого раба » Проправительственный митинг в Киргизии перерос в оппозиционный Проправительственный митинг в родном городе президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова перерос в оппозиционный. Митинг в Оше изначально собрали в поддержку действующего главы государства. На нем выступил его брат, депутат нынешнего созыва парламента Асылбек Жээнбеков. Несогласных с итогами выборов, которые присутствовали в толпе, пытались прогнать с митинга. Однако постепенно характер митинга начал меняться. Выступающие стали чаще заявлять о необходимости перемен во власти. Часть депутатов городского совета пошли на центральную площадь, чтобы объявить недоверие мэру. Между сторонниками и противниками действующей власти начались стычки.

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