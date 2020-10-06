Пентагон получит бронебойный дрон-камикадзе

Американская компания AeroVironment раскрыла подробности о перспективном барражирующем боеприпасе Swthcblade 600, увеличенной версии дрона-камикадзе Switchblade. Как пишет Aviation Week, новый аппарат способен находиться в воздухе втрое дольше базовой версии беспилотника и оснащен бронебойной боевой частью. Боеприпас планируется выпускать в двух версиях: портативной для переноски одним бойцом и мобильной с пусковой установкой на шесть Switchblade 600 для установки на бронемашины.

Базовая версия барражирующего боеприпаса Switchblade была разработана в начале 2010-х годов. Масса аппарата вместе с боезарядом составляет около 2,5 килограмма. После запуска беспилотник раскладывает крылья, включает электромотор и начинает трансляцию видео на пульт управления. Продолжительность полета аппарата составляет от 20 до 40 минут в зависимости от того, оснащен он боезарядом или нет. Switchblade может совершать полеты на скорости до 60 километров в час под управлением оператора или самостоятельно по заранее намеченной программе.

После подачи команды на подрыв оператор может отменить ее. В этом случае Switchblade возвращается на разведывательную позицию, ожидая новой команды на нанесение удара.

Согласно проекту, Switchblade 600 рассчитан на то, чтобы пролететь до 40 километров за 20 минут. После этого аппарат способен кружить над целью еще около 20 минут. Несмотря на то, что дрон-камикадзе проходит испытания с бронебойной боевой частью, он изначально разрабатывается под разные типы полезной нагрузки. В частности, для Switchblade 600 планируется создать компактную систему радиоэлектронной борьбы, способную подавлять радиолокационные станции и связь противника на небольшом расстоянии.

Кроме того, Switchblade 600 пока создан одноразовым. Это означает, что неважно, был аппарат использован для нанесения удара по цели или нет, после запуска его уже невозможно подобрать и использовать повторно. Однако разработчики намерены доработать дрон-камикадзе, чтобы его можно было использовать повторно. В частности, для этого в аппарат планируется добавить систему обеспечения посадки.