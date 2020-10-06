Оппозиция в Киргизии сформирует правительство

Политические партии Киргизии, проигравшие на парламентских выборах, планируют сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра. Об этом заявил во время митинга лидер оппозиционной партии «Ата-Мекен» (Родина) Жанар Акаев, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По словам Акаева, главной задачей новой власти должно стать проведение «чистых и прозрачных выборов». В свою очередь кандидат в депутаты от «Ата-Мекена» Тилек Токтогазиев подчеркнул, что «три провластные партии не должны получить власть, а члены этих партий не должны в будущем занимать какие-либо должности».

Также оппозиционеры намерены назначить коменданта Бишкека. Сейчас в соцсетях формируются народные дружины для охраны порядка в столице Киргизии, поскольку милиции на улицах нет. Отмечается, что серьезных беспорядков и мародерства также не происходит.

СМИ сообщают, что к митингующим вышел бывший депутат Садыр Жапаров, которого по требованию демонстрантов освободили из колонии в пригороде Бишкека, где он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника. Собравшиеся также ожидают экс-президента Алмазбека Атамбаева, но по неподтвержденным данным некоторых СМИ, он вместе с лидерами других партий находится в здании парламента, захваченном демонстрантами.