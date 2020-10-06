«Мы были счастливы в браке»: Николь Кидман вспомнила о союзе с Томом Крузом

53-летняя Николь Кидман дала интервью изданию The New York Times, в котором вспомнила о съемках эротического триллера 1999 года режиссера Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» с тогдашним мужем Томом Крузом. Актриса рассказала изданию, что тогда она была счастлива в браке с Крузом, и призналась, что долгое время в их семье царила идиллия.

По сюжету Кидман и Круз играли супругов, которые только создают видимость счастливой жизни, а на самом деле страдают от нереализованных сексуальных фантазий и поэтому ищут приключений на стороне. Однако звезда настаивала, что то, что происходило на съемочной площадке, там и оставалось и не влияло на их отношения в жизни.

Благодаря этому мы были счастливы в браке. Мы заканчивали съемки в три часа ночи и отправлялись на картинг. Я не знаю, что еще сказать. Может, я просто не могу оглянуться назад и проанализировать это. Или я просто не хочу,

— объяснила она.

Изначально пара планировала работать над фильмом всего три месяца. А в итоге съемки продлились два года, и все это время Кидман и Круз жили вместе в тесном трейлере. У нас было двое детей, и мы жили в основном в трейлере, часто готовили спагетти, потому что Стэнли Кубрик иногда любил поесть с нами. Мы работали с величайшим режиссером, узнавали о своей жизни и наслаждались ею на съемочной площадке,

— призналась Кидман.

После замужества (актеры сыграли свадьбу в 1990 году) Кидман сосредоточила свою жизнь вокруг дома и работы.

Поскольку я вышла замуж в 23 года, я не ходила на вечеринки и редко гуляла. Я практически каждый день проводила дома,



— вспоминала она.

Кит Урбан и Николь Кидман

Кидман узнала, что ждет ребенка, практически сразу после свадьбы с Крузом, однако беременность оказалась внематочной. Они усыновили двух детей: Изабеллу Джейн и Коннора. По словам актрисы, после разрыва отношений с мужем их приемные дети предпочли остаться с отцом, который является последователем сайентологии, и отказались от общения с мамой.

После развода в 2001 году Круз женился на Кэти Холмс (правда, их брак тоже оказался недолгим), а Кидман с 2006 года замужем за кантри-певцом Китом Урбаном. Они воспитывают двух дочерей: 12-летнюю Сандэй Роуз и девятилетнюю Фэйт.

Том Круз и Кэти Холмс