Леди Гага стала настоящим скалолазом

Американская исполнительница Леди Гага после выхода альбома Chromatica занялась саморазвитием и новыми хобби. В инстаграме звезда уже продемонстрировала, как занимается скалолазанием.

На новой фотографии 34-летняя Леди Гага в инстаграме показала, как на выходных занималась скалолазанием с помощью страховочной системы. Такой отваги фанаты совсем не ожидали увидеть от любимой певицы, поэтому засыпали ее многими комплиментами.

Для спортивного занятия звезда надела удобный спортивный костюм, состоящий из велосипедков и топа, а также удобных кроссовок и защитной каски. Леди Гага целенаправленно «лезла» наверх и, похоже, получила массу удовольствия от занятия, судя подписи к своему фото в виде смайликов.