Клинт Иствуд снимет свой последний фильм

90-летний режиссер Клинт Иствуд планирует снять фильм по роману «Мужские слезы» (Cry Macho, 1975) Ричарда Нэша — американского драматурга и писателя.

Иствуд также сыграет в картине Warner Bros. главную роль.

Сценаристом выступит Ник Шенк («Гран Торино»). Также одним из авторов сценария будет сам автор оригинальной книги.

По сюжету действие происходит в 1978 году. Бывшая звезда родео и конезаводчик нанимается за 50 000 долл. в помощь своему бывшему боссу, чтобы забрать его сына от матери-алкоголички и перевезти из Мексики в Техас. По пути домой они попадают в трудные ситуации, а главный герой учит мальчика жизни и объясняет, что значит быть мужчиной.

По словам источников, Иствуд снимает быстро, поэтому фильм уже может быть готов к концу зимы.

Напомним, предыдущий проект Иствуда — это драма «Ричард Джуэлл», которая вышла в начале 2020 года и основана на реальных событиях. Сам Иствуд появлялся на экране в своей картине «Наркокурьер», которая вышла в украинский прокат в феврале 2019 года.