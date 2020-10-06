Ким Кардашьян рассказала, что вынуждена была следить и ухаживать за своим нестабильным мужем

Ким Кардашьян рассказала, что вынуждена была следить и ухаживать за своим нестабильным мужем, хоть эти хлопоты и не поглощали всю ее жизнь.

Среди знаменитостей, которых не миновал коронавирус, оказался и 43-летний рэпер Канье Уэст. Об этом он сообщил летом в интервью Forbes. А его 39-летняя супруга Ким Кардашьян в разговоре с журналом Grazia рассказала, как она помогала мужу справиться с заболеванием.

У Канье это началось в самом начале пандемии, когда еще никто толком не знал, что происходит. Это было страшно и непонятно. Я была с четырьмя детьми, и в доме не было никого, кто мог бы мне помочь,

— рассказала Ким.

Она добавила, что COVID-19 у ее супруга был выявлен примерно в то же время, когда Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон объявили, что заразились коронавирусом. Это было в марте.

Я меняла ему простыни и помогала вставать с постели, когда он плохо себя чувствовал. Это было испытанием. Это были страшные времена, когда я меняла простыни в перчатках и защитной маске. Возможно, наша планета нуждалась в перерыве,

— добавила Кардашьян.

Канье Уэст и Ким Кардашьян с дочерью Норт и сыном Сейнтом

В июле Уэст рассказал о борьбе с коронавирусом в интервью Forbes.

Я лежал в постели и дрожал от озноба, принимал горячий душ и смотрел видео, в которых мне рассказывали, что я должен сделать, чтобы преодолеть это,

— делился он.

Однако, оправившись от коронавируса, Уэст снова столкнулся с проблемами со здоровьем: у рэпера, у которого было диагностировано биполярное расстройство, произошло обострение психического заболевания. По словам инсайдеров, сам он довольно халатно относится к этому и даже перестал принимать лекарства. А вот его супруга Ким Кардашьян делает все, чтобы помочь мужу.