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Кара Делевинь ошеломила садо-мазо образом

Эпатажная британская супермодель Кара Делевинь снялась в эротической фотосессии для рекламы нижнего белья. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

Провокационная съемка прошла в рамках рекламной кампании бренда нижнего белья, созданного в коллаборации с певицей Рианной.

На фото 28-летняя модель появилась в комплекте черного нижнего белья с белым забавным принтом, в сетчатых колготках, и с цепями на бедрах. Также образ звезд дополнил необычный арт на лице и парик.

На одном из фото Делевинь позирует с моделью Су Джу Парк. Она повернулась к камере вполоборота, демонстрируя обнаженные ягодицы, на которые положила ладони.

6 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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