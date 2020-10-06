Хейли Бибер призналась, что не хочет ребенка

В сентябре 26-летний Джастин Бибер и его 23-летняя жена Хейли отметили вторую годовщину со дня свадьбы. Но обзаводиться потомством пара пока не планирует. В этом модель призналась в интервью журналу Vogue Italia, для обложки октябрьского номера которого они с мужем снялись.
Странно то, что я всегда хотела рано завести детей, но теперь, когда я замужем, я меньше к этому склоняюсь. Я амбициозная девушка, и у меня много проектов. Это произойдет, но не сейчас,
— сказала она.
Джастин и Хейли Бибер
Того же мнения придерживается и ее муж.
Мы все еще молодожены. Я имею в виду, что мы только отметили вторую годовщину со дня свадьбы. Мы просто наслаждаемся временем, проведенным вместе, и узнаем друг друга лучше,
— сказал певец.
Хейли также призналась, что в начале отношений с Джастином она избегала поцелуев на публике: ей было сложно принять тот факт, что их личная жизнь была у всех на виду.
Мне было трудно понять, как вести себя в отношениях, которые происходят у всех на глазах. Но наступает время, когда ты принимаешь реальность и признаешь, кто ты есть. Я очень долго не могла целоваться с ним на публике, мне не нравилась мысль, что люди наблюдают за нами в определенные моменты. Но я поняла, что это битва, которая в конечном счете очень изнурительна. Факт в том, что мы любим друг друга. И здесь действительно нечего скрывать,
— добавила она.
Свои отношения с мужем Хейли назвала очень глубокими, несмотря на то что сами они так молоды.
Многие до сих пор считают нас вечными подростками, особенно Джастина. Но мы — состоящие в браке мужчина и женщина, преданные друг другу и довольные своей чувственностью. Мы личности, и поэтому мы вместе: наша химия родилась из осознания этого,
— заключила модель.
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