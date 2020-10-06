Хейли Бибер призналась, что не хочет ребенка

В сентябре 26-летний Джастин Бибер и его 23-летняя жена Хейли отметили вторую годовщину со дня свадьбы. Но обзаводиться потомством пара пока не планирует. В этом модель призналась в интервью журналу Vogue Italia, для обложки октябрьского номера которого они с мужем снялись.

Странно то, что я всегда хотела рано завести детей, но теперь, когда я замужем, я меньше к этому склоняюсь. Я амбициозная девушка, и у меня много проектов. Это произойдет, но не сейчас,

— сказала она.

Джастин и Хейли Бибер

Того же мнения придерживается и ее муж.

Мы все еще молодожены. Я имею в виду, что мы только отметили вторую годовщину со дня свадьбы. Мы просто наслаждаемся временем, проведенным вместе, и узнаем друг друга лучше,

— сказал певец.

Хейли также призналась, что в начале отношений с Джастином она избегала поцелуев на публике: ей было сложно принять тот факт, что их личная жизнь была у всех на виду.

Мне было трудно понять, как вести себя в отношениях, которые происходят у всех на глазах. Но наступает время, когда ты принимаешь реальность и признаешь, кто ты есть. Я очень долго не могла целоваться с ним на публике, мне не нравилась мысль, что люди наблюдают за нами в определенные моменты. Но я поняла, что это битва, которая в конечном счете очень изнурительна. Факт в том, что мы любим друг друга. И здесь действительно нечего скрывать,

— добавила она.

Свои отношения с мужем Хейли назвала очень глубокими, несмотря на то что сами они так молоды.

Многие до сих пор считают нас вечными подростками, особенно Джастина. Но мы — состоящие в браке мужчина и женщина, преданные друг другу и довольные своей чувственностью. Мы личности, и поэтому мы вместе: наша химия родилась из осознания этого,

— заключила модель.