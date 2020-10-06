Финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова случайно убила человека

Вчера ночью телеграм-канал Baza сообщил, что 25-летняя популярная Instagram-блогер и финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова сбила насмерть человека на Кутузовском проспекте в Москве. Девушка ехала на автомобиле Mercedes Gelandewagen и не заметила человека, который перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.

Одной из свидетельниц происшествия стала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она написала, что в это же время ехала по Кутузовскому проспекту и попала в страшную пробку. Уже потом Собчак узнала, что стало ее причиной.

Только что ехали по Кутузовскому — там дикая авария и пробка из-за этого,

— написала она в своем телеграм-канале.

Виктория Короткова

По сообщениям СМИ, во время аварии в автомобиле Коротковой сработали подушки безопасности и она получила сотрясение мозга. Очевидцы рассказали, что после случившегося у блогерши случился нервный срыв и началась истерика. По предварительной информации, во время ДТП Короткова была трезва.

Машина, на которой блогерша сбила человека, вероятно, принадлежит ее предполагаемому возлюбленному Рагиму Шамшилову.