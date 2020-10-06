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Эрдоган: Армения должна уйти с оккупированных территорий

Армения должна покинуть «оккупированную азербайджанскую территорию», заявил президент Турции Тайип Эрдоган на переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает пресс-служба администрации турецкого лидера, Эрдоган подчеркнул, что к этому Армению призывают «решения Совбеза ООН и ОБСЕ».

Столтенберг во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу высказывался за немедленное прекращение огня в зоне боевых действий Армении и Азербайджана и последующие переговоры.

Встреча Эрдогана и Столтенберга прошла в Анкаре. На ней также поднимались вопросы отношений между Турцией и НАТО и обсуждалось положение дел в Восточном Средиземноморье, Сирии и Ливии.

6 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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