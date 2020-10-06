Джависия Лесли показала фото в костюме Бэтвумен

Актриса Джависия Лесли, которая заменила ушедшую Руби Роу, опубликовала первый снимок, на котором предстала в образе супергероини.
Фото в супергеройском костюме актриса поделилась на своей страничке в Инстаграм.
«Берегись, Готэм, я в костюме и наготове…», — написала Лесли в подписи к снимку.
Напомним, что Джависия Лесли сыграет героиню по имени Райан Уайлдер (Ryan Wilder). Данный персонаж не встречался ранее в комиксах о «Бэтвумен», так что создатели сериала смогут создать новый образ по своему усмотрению.
В данный момент Райан Уайлдер описывают как полную противоположность Кейт Кейн — это талантливый, но весьма недисциплинированный боец с тягой к справедливости и проблемами с законом.
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