Джависия Лесли показала фото в костюме Бэтвумен

Актриса Джависия Лесли, которая заменила ушедшую Руби Роу, опубликовала первый снимок, на котором предстала в образе супергероини.

Фото в супергеройском костюме актриса поделилась на своей страничке в Инстаграм.

«Берегись, Готэм, я в костюме и наготове…», — написала Лесли в подписи к снимку.

Напомним, что Джависия Лесли сыграет героиню по имени Райан Уайлдер (Ryan Wilder). Данный персонаж не встречался ранее в комиксах о «Бэтвумен», так что создатели сериала смогут создать новый образ по своему усмотрению.

В данный момент Райан Уайлдер описывают как полную противоположность Кейт Кейн — это талантливый, но весьма недисциплинированный боец с тягой к справедливости и проблемами с законом.