Бывший менеджер Бритни Спирс заявил, что будет под контролем до конца жизни

Право распоряжаться собственной жизнью Бритни Спирс потеряла 1 февраля 2008 года. В тот день суд в Калифорнии признал певицу психически нестабильной и, как следствие, неспособной позаботиться о самой себе. Опекунами артистки стали ее отец Джейми Спирс и адвокат Эндрю Уоллет. На днях Эндрю, который также является бывшим управляющим недвижимостью звезды, впервые высказался о скандале с опекунством. Он предположил, что финансовые и личные дела певицы будут контролироваться другими людьми до конца ее жизни.

Самый важный вопрос заключается в том, отвечает ли опекунство ее интересам. Это то, о чем вы всегда должны спрашивать себя, и я все еще верю, что опекунство в ее интересах. Защита ее активов очень важна, и для этого необходимо сохранить право управления ими, потому что Бритни подвержена чрезмерному давлению,

— сказал Уоллет британскому изданию Daily Mail.

Сейчас главная цель Спирс — добиться, чтобы ее отец никогда не вернул себе роль опекуна.

Опека не может заставить ее делать то, что она не хочет. Отец хочет защитить ее. Если она не хочет работать, ей не нужно работать. Никто не может ее заставить. Некоторые люди могут находиться под опекой всю свою жизнь. Я не говорю, что это будет Бритни, но с ней такое может случиться,

— добавил Эндрю.

Он также раскритиковал #FreeBritney (свободу Бритни. — Прим. ред.) — движение в социальных сетях, цель которого — узнать правду о ситуации с опекунством Бритни.

Это движение только усложняет ситуацию. Есть люди, которые прячутся в тени, продвигая свои интересы. Я не могу назвать их имена, но Бритни больно, она единственная, кого все это ранит,

— подытожил он.

Отец Спирс называл движение теорией заговора. Сама же Бритни в прошлом месяце выразила благодарность всем, кто поддерживает движение, и выступила за то, чтобы на этот раз судебный процесс был публичным.