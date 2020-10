Шведы запретили поставку запчастей к российским грузовикам Hyundai создает подразделение для работы над созданием автомобиля-трансформера » Британия превратила российские ЗРК С 400 в бесполезный металлолом Британия превратила российские ЗРК С 400 в бесполезный металлолом. Вероятно, пишут западные СМИ, новейшие российские ПВО не являются значимой угрозой для современных средств РЭБ НАТО и могут был ослеплены и нейтрализованы в течении короткого времени. Великобритания освоила «блокировку» работы российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф», пишет The National Interest. В материале американского журнала указано, что военно-воздушные силы и военно-морской флот Соединенного Королевства увеличили число патрулирований вблизи границ РФ, где находятся C-400 «Триумф». По информации издания, британские военные могли найти «дыры» в противовоздушной обороне (ПВО), создаваемой данными ЗРС. Как утверждается в публикации The National Interest, потенциально это позволяет истребителям пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II Соединенных Штатов приближаться к воздушному пространству России, не будучи обнаруживаемыми C-400 «Триумф». В прошлом месяце издание The Drive писало, что самолеты RC-135V/W, Airseeker и Sentinel R1, предназначенные, в частности, для проведения электронной разведки, могли, находясь вблизи Крыма, собирать сведения, каким образом интегрированные системы российской ПВО и иные узлы управления и контроля реагируют на бомбардировщики. В публикации отмечалось, что сентябрьские полеты проводились для определения параметров электромагнитного излучения различных радаров, которые составляют системы ПВО России в Крыму, например, С-400 «Триумф». Кроме того, это происходило для раскрытия боевого порядка подобных комплексов.

