«  
  »

Бразильский футболист принял роды у жены на городской улице

Бразильский футболист Брайан Борхес принял роды у жены на тротуаре. Видео появилось на YouTube-канале FocusOn News.

По информации Daily Mail, спортсмен вместе с супругой выходил из дома, чтобы поехать в больницу. За несколько метров до места парковки у женщины отошли воды, и она легла. По словам Борхеса, он увидел головку новорожденной, подставил руки и принял малыша. Вскоре женщину вместе с ребенком увезли в больницу. Футболист заявил, что запомнит этот момент на всю жизнь и будет рассказывать дочери о случившемся.

24-летний Борхес выступает за клуб второго дивизиона чемпионата Бразилии «Наутико». Всего в составе команды он провел 13 матчей и забил один мяч.

6 октября, 2020 | Category: Видео, Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  