Apple за 120 млн долл. выкупила права на фильм «Эмансипация» с Уиллом Смитом в роли беглого раба

Компания Apple за 120 миллионов долларов выкупила права на фильм «Эмансипация» (Emancipation), основанном на реальных событиях.

Как сообщает deadline, премьера триллера пройдет в кинотеатрах, а затем его покажут на сервисе Apple TV+.

Режиссером картины выступает Антуан Фукуа, известный по таким фильмам, как «Великий уравнитель» и «Стрелок», а главную роль сыграет Уилл Смит.

Экшн-триллер расскажет о беглом рабе по имени Питер, который спасается от охотников на болотах Луизианы во время Гражданской войны и пытается добраться до войск Армии Союза.

Сценарий создан не только по общим мотивам истории, но и по дневникам самого Питера. В реальности, когда настоящий Питер добрался до армии, местные медики сфотографировали его спину — она была изуродована ударами плети, которой его били бывшие рабовладельцы. Изображение появилось в выпуске Harperʼs Weekly и стало символом жестокости в отношении чернокожего населения.

Производство картины должно начаться в начале 2021 года.