Впервые в истории вирус гепатита С теперь можно вылечить

«Впервые в истории вирус гепатита С теперь можно вылечить. Открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней» Нобелевскую премию по физиологии и медицине в этом году присудили американским ученым Харви Альеру и Чарльзу Райсу, а также британскому вирусологу Майклу Хоутону за открытие вируса гепатита С и исследования в этой области