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Впервые в истории вирус гепатита С теперь можно вылечить

«Впервые в истории вирус гепатита С теперь можно вылечить. Открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней»

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в этом году присудили американским ученым Харви Альеру и Чарльзу Райсу, а также британскому вирусологу Майклу Хоутону за открытие вируса гепатита С и исследования в этой области

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V А Hepatitis C virus O The Nobel Committee for Physiology or Medicine. Illustration'. Mattias Karlen,Нобелевская премия,ученые,вирус,гепатит
he The Nobel Prize0 NOBEL prize @NobelPrize BREAKING NEWS: The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice "for the discovery of Hepatitis C virus." THE NOBEL PRIZE IN PHYSIOLOGY OR MEDICINE 2020 Harvey J.
5 октября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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