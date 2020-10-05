В космосе десятки планет с жизнью — ученые

Исследование включало в себя планеты, которые старше, немного больше, немного теплее и, возможно, более влажные, чем Земля. Жизнь также могла бы легче развиваться на планетах, которые вращаются вокруг более медленно меняющихся звезд с большей продолжительностью жизни, чем наше Солнце.

Все 24 главных претендента на получение звания «сверхобитаемых планет» находятся на расстоянии более 100 световых лет от нас. Однако Шульце-Макух заявил, что его исследование может помочь сфокусировать дальнейшую работу по наблюдению, например, с космического телескопа James Webb, космической обсерватории LUVIOR и PLATO — планируемый Европейским космическим агентством телескоп, который будет с помощью группы фотометров обнаруживать и характеризовать экзопланеты всех типов и размеров в системах жёлтых и оранжевых карликов, подобных нашему Солнцу.

«С появлением следующих космических телескопов мы получим больше информации о космических объектах, поэтому важно выбрать конкретные цели для наблюдения», — объясняет автор исследования. «Мы должны сосредоточиться на определенных планетах, на которых есть наиболее многообещающие условия для сложной жизни. Однако мы должны быть осторожны, чтобы не застрять в поисках второй Земли, потому что могут быть планеты, которые могут быть более подходящими для жизни, чем наша».

Для исследования Шульце-Макух, геобиолог, специализирующийся на планетной обитаемости, объединился с астрономами Рене Хеллером из Института исследований солнечной системы им. Макса Планка и Эдвардом Гинаном из Университета Вилланова, чтобы определить критерии сверхобитания и провести поиск среди 4500 известных экзопланет за пределами нашей солнечной системы. Однако стоит отметить, что пригодность для проживания не означает, что на этих планетах есть жизнь. Это просто условия, способствующие жизни.

Хотя Солнце является центром нашей планетарной системы, у него относительно короткая продолжительность жизни — менее 10 миллиардов лет. Поскольку на появление на Земле любой формы сложной жизни потребовалось почти 4 миллиарда лет, у многих звезд, похожих на наше Солнце, называемых G-звездами, могло закончиться топливо, прежде чем сложная жизнь могла возникнуть.

Помимо изучения систем с более холодными G-звездами, исследователи также рассмотрели системы с K-карликовыми звездами, которые несколько холоднее, менее массивны и менее ярки, чем наше Солнце. K-звезды имеют преимущество в продолжительности жизни от 20 до 70 миллиардов лет.

Размер и масса тоже имеют значение. Планета, которая на 10% больше Земли, должна иметь более пригодные для жизни условия. Если планета примерно в 1,5 раза больше массы Земли, она будет дольше сохранять внутреннее нагревание за счет радиоактивного распада. Также такой планете будет более сильная гравитация, чтобы удерживать атмосферу в течение более длительного периода времени.

Среди 24 кандидатов на «идеальную» планету ни одна из них не отвечает всем критериям сверхобитаемых планет, но одна имеет четыре критических характеристики, что делает ее, возможно, намного более комфортной для жизни, чем наша родная планета.

«Иногда трудно передать этот принцип сверхобитаемых планет, потому что мы думаем, что у нас лучшая планета», — заключает Шульце-Макух. «У нас есть большое количество сложных и разнообразных форм жизни, и многие из них могут выжить в экстремальных условиях. Хорошо иметь адаптируемую жизнь, но это не означает, что у нас есть все самое лучшее».