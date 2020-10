ОМКФ-2020 назвал лауреатов: полный список победителей Эксперты спрогнозировали резкое падение продаж электромобилей » В Киеве завершились съемки масштабного фильма с Жаном-Клодом Ван Даммом Представители Netflix завершили съемки фильма The Last Mercenary («Последний наемник») в Украине. Главной звездой ленты стал Жан-Клод Ван Дамм. О завершении съемок объявили представители Star Media в фейсбуке. По их данным, Киев станет не единственной съемочной площадкой фильма The Last Mercenary. Остальные кадры планируют отснять во Франции. Что известно о сюжете The Last Mercenary

Презентация новинки Netflix запланирована на 2021 год. По сюжету, бывший спецагент возвращается во Францию, чтобы помочь своему сыну. Правительство обвинило его в незаконной торговле оружием и наркотиками. Однако политические игры значительно сложнее, чем кажутся главному герою, поэтому перед ним встанет непростая задача – вывести на чистую воду всех причастных к уголовному делу. Но хоть экшн с Жаном-Клодом Ван Даммом обещает быть зрелищным, не будет недостатка здесь и в юморе. Авторы проекта Netflix уже объявили, что это будет комедийный боевик. Это чрезвычайно увлекательный проект, который позволяет мне поработать в новом жанре. Я всегда был фанатом Жана-Поля Бельмондо и надеюсь по-своему воспринимать такие боевики. Сценарий сочетает все эти элементы очень удачно: прекрасная история с эмоциями, обилием экшна и юмора, – поделился Жан-Клод Ван Дам. Актерский состав

Сейчас всех деталей ленты не раскрывают. В то же время актеры проекта охотно подогревают интерес публики к будущей ленте. Так, в сети объявили актерский состав. Главные роли в The Last Mercenary получили: Жан-Клод Ван Дам

Иванов Албан

Асса Силла

Самир Декацца

Патрик Тимси

Эрик Жюдор

Валери Каприски О приезде Жана-Клода Ван-Дамма в Украину Netflix снимет первый фильм в Украине: какой голливудский актер примет участие в съемках стало известно в конце июля 2020 года, Именно тогда объявили, что впервые в Киеве снимают фильм Netflix. Работа над лентой продолжалась в течение 36 дней. Авторы проекта искали локации, которые напоминали бы Францию. В частности, в боевике можно будет увидеть отели Premier Palace и Fairmont, улицу Константиновскую, ночной клуб Tootsie и другие места столицы. В Сети появились первые кадры, на которых можно увидеть съемочный процесс фильма The Last Mercenary.

