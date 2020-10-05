В Германии впервые за девять лет резко сократились беженцы

В Германии впервые за девять лет стало меньше беженцев и легальных мигрантов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Известно, что общая численность беженцев и мигрантов с разрешением на проживание в стране составляет 1,31 миллиона. Это на 50 тысяч меньше, чем в предыдущие полгода. Кроме того, в Германии 450 тысяч соискателей убежища и лиц, которые в скором времени должны будут покинуть пределы страны.

Правоохранительные органы ФРГ поясняют, что уменьшение числа беженцев связано с массовым прекращением действия охранного статуса. Представители Левой партии в парламенте теперь критикуют власти за то, что последние отказываются заполнить свободные места людьми, которые содержатся в недостойных местах в других странах.

При этом во время пандемии коронавируса Германия, несмотря на введение пограничного контроля для иностранцев, продолжила принимать в страну беженцев.