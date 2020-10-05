В Египте найдено уникальное захоронение из 59 мумий

Смотрим сейчас с ребенком все фильмы «Мумия» начиная с Фрейзера, до Круза. Удивительно, но в Египте до сих пор продолжаются попадаться крупные находки, которым 2-3 тысячи лет!

В некрополе Саккара,недалеко от Каира, обнаружены 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов. Многие саркофаги выглядят, как будто их сделали совсем недавно.

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Об этом ранее неизвестном захоронении сообщил министр по вопросам туризма и древностей Египта Халид аль-Анани. По его словам, несмотря на то, что захоронению 26 веков, останки и саркофаги хорошо сохранились.

Некоторые саркофаги раскрашены. По словам министра, они будут выставлены в Большом египетском музее, неподалеку от пирамид в Гизе.

Почти во всех саркофагах находятся мумии священнослужителей и высокопоставленных чиновников.

Поверхность деревянных саркофагов расписана рисунками, выполненными охрой и египетской лазурью, а также иероглифическими надписями. Их смогут увидеть все желающие, когда саркофаги пополнят экспозицию Музея Гизы