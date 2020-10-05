В Британии показали гибридный реактивный самолет с вертикальным взлетом

Британский стартап Samad Aerospace представил проект двухместного гибридного реактивного самолета Q-Starling с вертикальными взлетом и посадкой. Как пишет Flightglobal, разработчики планируют начать поставки самолета заказчикам с 2023 года. Компания рассчитывает довести темпы серийного производства Q-Starling до 500 летательных аппаратов в год.

Сегодня несколько разработчиков в мире занимаются созданием гибридных летательных аппаратов, в которых генератор с двигателем внутреннего сгорания вырабатывает электричество для питания электромоторов с движителями. Обычно двигательная установка таких аппаратов строится на базе газотурбинного двигателя.

Q-Starling планируется создать по схеме среднеплана с T-образным хвостовым оперением. Самолет планируется оснастить двумя турбореактивными двигателями, которые в горизонтальном полете будут создавать движущую силу и одновременно раскручивать генераторы для выработки электрического тока.

Для вертикальных взлета и посадки планируется использовать электровентилятор, установленный в середине фюзеляжа, а для стабилизации во время этого — четыре небольших электровентилятора на законцовках крыла и хвостового горизонтального оперения. Другие подробности о самолете не раскрываются. Продавать Q-Starling, выполненный практически целиком композитным, планируется за 2 миллиона долларов.