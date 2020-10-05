Ученые выяснили, как кофе способствует долголетию

В кофе содержится большое количество антиоксидантов, что может способствовать долголетию.

К такому выводу пришли специалисты, которые более десяти лет изучали влияние натурального кофе на организм человека.

Любители кофе за те 12 лет, что ученые продолжали свое изучение, умирали реже, чем те, кто предпочитали кофе другим напиткам.

Ученые объяснили этот феномен содержащимися в кофе антиоксидантами, которые замедляют разрушение клеток и окислительные процессы. Окисление один из механизмов старения, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Антиоксиданты помогают сражаться с воспалениями и нейтрализуют возникающие в процессе метаболизма свободные радикалы.

В кофейных зернах обнаружили не менее тысячи антиоксидантов, и сотни новых появляются уже в процессе обжарки.