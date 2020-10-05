Ученые — в космосе дрейфует клон Земли

Ученые — в космосе дрейфует клон Земли, ему уже миллиарды лет.

Ученые обнаружили благодаря телескопам «бродячую планету» с массой, примерно равной Земле.

Небольшая планета с названием OGLE-2016-BLG-1928. дрейфует по Млечному Пути. Как пояснили астрономы, условия для появления «странствующих» планет создает гравитационное ослабление звезды, возел которой такая планета находится. В результате такие космические объекты свободно перемещаются в космическом пространстве без привязки к звездам.

Отмечается, что такие планеты почти не излучают света, поэтому их очень сложно обнаружить. Поисками подобных планет занимается группа корейских ученых, использующих телескопы с микролинзированием.