У Меган Маркл заметили «опасно высокий уровень веры в себя»

Британская королевская семья не знала, что делать с супругой принца Гарри Меган Маркл, считает писатель Роберт Лейси (Robert Lacey). Об этом сообщает издание Daily Mirror.

«Нужно понимать, что вся монархическая стратегия построена на взаимной поддержке всех членов королевской семьи, — объясняет Лейси. — А Меган все это изменила. Она непростой человек, и у нее опасно высокий уровень веры в себя».

По словам писателя, дело осложнялось тем, что принц Гарри не старший сын принца Чарльза и потому вряд ли станет королем. «Они никогда не знали, что делать с младшими сыновьями, не говоря уж о женах младших сыновей», — заметил он.

Роберт Лейси — британский историк, автор биографии Елизаветы II и книги «Война братьев» о конфликте принцев Гарри и Уильяма, считающийся экспертом по делам британской королевской семьи. Он был историческим консультантом телесериала «Корона», рассказывающего о жизни британской королевы.