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Тома Круза поймали на крыше бешено несущегося поезда

Видео с актёром и съёмочной командой на крыше поезда заснял пользователь TikTok под ником tomaspangelo. Съёмки новой части «Миссия невыполнима» проходили в Норвегии — похожие ролики успели заснять и другие очевидцы, а также сами актёры.

К примеру, ролик с ездой на крыше поезда опубликовала Хейли Этвелл («Агент Картер») — актриса появится в обеих грядущих частях картины, но её роль пока держится в секрете.

О съёмках в Норвегии, в свою очередь, рассказал и режиссёр Кристофер Маккуорри. В своём инстаграме он выложил фото экшен-сцены на поезде — с горящим вертолётом на заднем плане.

Маккуорри поблагодарил жителей Норвегии за гостеприимство — следующие съёмки, по словам, постановщика, пройдут в Риме.

Ранее ради фильма Том Круз совершил несколько прыжков с огромного трамплина на высоте 1200 метров над уровнем моря — с использованием мотоцикла и парашюта. После съёмок актёр пообщался с фанатами, соблюдая меры предосторожности при Covid-19.

Релиз «Миссия невыполнима 7» запланирован на 2021 год.

5 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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