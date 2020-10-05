Ученые — в космосе дрейфует клон Земли Регина Дубовицкая дико постарела (фото) » Тома Круза поймали на крыше бешено несущегося поезда Видео с актёром и съёмочной командой на крыше поезда заснял пользователь TikTok под ником tomaspangelo. Съёмки новой части «Миссия невыполнима» проходили в Норвегии — похожие ролики успели заснять и другие очевидцы, а также сами актёры. К примеру, ролик с ездой на крыше поезда опубликовала Хейли Этвелл («Агент Картер») — актриса появится в обеих грядущих частях картины, но её роль пока держится в секрете. О съёмках в Норвегии, в свою очередь, рассказал и режиссёр Кристофер Маккуорри. В своём инстаграме он выложил фото экшен-сцены на поезде — с горящим вертолётом на заднем плане. Маккуорри поблагодарил жителей Норвегии за гостеприимство — следующие съёмки, по словам, постановщика, пройдут в Риме. Ранее ради фильма Том Круз совершил несколько прыжков с огромного трамплина на высоте 1200 метров над уровнем моря — с использованием мотоцикла и парашюта. После съёмок актёр пообщался с фанатами, соблюдая меры предосторожности при Covid-19. Релиз «Миссия невыполнима 7» запланирован на 2021 год.

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