Тома Круза поймали на крыше бешено несущегося поезда

Видео с актёром и съёмочной командой на крыше поезда заснял пользователь TikTok под ником tomaspangelo. Съёмки новой части «Миссия невыполнима» проходили в Норвегии — похожие ролики успели заснять и другие очевидцы, а также сами актёры.
О съёмках в Норвегии, в свою очередь, рассказал и режиссёр Кристофер Маккуорри. В своём инстаграме он выложил фото экшен-сцены на поезде — с горящим вертолётом на заднем плане.
Маккуорри поблагодарил жителей Норвегии за гостеприимство — следующие съёмки, по словам, постановщика, пройдут в Риме.
Ранее ради фильма Том Круз совершил несколько прыжков с огромного трамплина на высоте 1200 метров над уровнем моря — с использованием мотоцикла и парашюта. После съёмок актёр пообщался с фанатами, соблюдая меры предосторожности при Covid-19.
Релиз «Миссия невыполнима 7» запланирован на 2021 год.
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