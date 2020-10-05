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Светлана Лобода полностью сменила имидж, сделав его развратным

37-летняя Светлана Лобода, вернувшись с отдыха на побережье, решила обновить имидж. Нет, певица не стала следовать примеру Пелагеи и не отрезала челку. Звезда, которая долгое время отдавала предпочтение длинным волосам, сделала каре.

Cветлана Лобода 

Время перемен. Нра? (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

— обратилась Лобода к поклонникам.

Cветлана Лобода 

Стрижку оценили многие звездные друзья Светланы: Александр Ревва, Владимир Широков, Арман Давлетьяров, Нателла Крапивина, Ольга Медынич и другие.

Cветлана Лобода 

Несмотря на то что цвет волос Светлана не меняет уже несколько лет (певица верна платиновому блонду), это не мешает ей экспериментировать со стрижками и укладками. В разные периоды своей карьеры Лобода носила волосы до плеч, заплетала косы с канекалоном и примеряла накладную челку.

Cветлана Лобода
5 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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