Международные инвесторы массово забирают деньги из российских фондов Cекретный план Елизаветы II для Меган Маркл и принца Гарри раскрыли » Светлана Лобода полностью сменила имидж, сделав его развратным 37-летняя Светлана Лобода, вернувшись с отдыха на побережье, решила обновить имидж. Нет, певица не стала следовать примеру Пелагеи и не отрезала челку. Звезда, которая долгое время отдавала предпочтение длинным волосам, сделала каре. Время перемен. Нра? (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

— обратилась Лобода к поклонникам. Стрижку оценили многие звездные друзья Светланы: Александр Ревва, Владимир Широков, Арман Давлетьяров, Нателла Крапивина, Ольга Медынич и другие. Несмотря на то что цвет волос Светлана не меняет уже несколько лет (певица верна платиновому блонду), это не мешает ей экспериментировать со стрижками и укладками. В разные периоды своей карьеры Лобода носила волосы до плеч, заплетала косы с канекалоном и примеряла накладную челку.

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