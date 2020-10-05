Способное достроить «Северный поток-2» судно скрылось

Трубоукладчик «Академик Черский», который называют способным достроить «Северный поток-2» судном, уплыл из Германии в сторону Калининграда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы позиционирования морских судов. Ожидается, что в порт корабль прибудет в среду, 7 октября.

Агентство указывает, что в Калининграде уже стоят два российских судна снабжения: «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета», они также могут принимать участие в строительных работах на газопроводе. До этого «Академик Черский» несколько месяцев простоял в немецком порту Мукран, где хранятся трубы для строительства газопровода.