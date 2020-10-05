СМИ: Трамп скрыл результат первого теста на коронавирус

Президент США Дональд Трамп умолчал о первом положительном тесте на коронавирус в четверг, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По информации источников, выступая в эфире телеканала Fox News, Трамп сообщил, что сдал тесты в связи с тем, что коронавирус был выявлен у его советницы Хоуп Хикс. При этом у него уже был сделан экспресс-тест, который дал положительный результат. По правилам, действующим в Белом доме, в этом случае делается второй, более точный тест.

Отмечается, что Трамп решил не рассказывать о первом тесте. Также, по данным издания, он просил одного из своих советников не разглашать эту информацию. Об этом рассказал человек, знакомый с содержанием разговора.

Напомним, ранее сообщалось, что самочувствие Трампа улучшается и в понедельник его могут выписать из больницы.