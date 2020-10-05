Шайя ЛаБаф оказался в центре скандала

На 34-летнюю звезду «Трансформеров» подал заявление в полицию житель Лос-Анджелеса, обвинив его в избиении и краже.

Отмечается, что инцидент произошел в июне 2020 года, тогда актер начал спор, а позже подрался с мужчиной. Однако после того, как конфликт был исчерпан, Шайя украл у него кепку и уехал с места событий, пишет издание TMZ.

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Примечательно, что потерпевший тогда не получил серьезных травм, однако это не помешало ему подать заявление в полицию, которая в итоге установила, что зачинщиком был именно ЛаБаф.

После расследования прокурора Лос-Анджелеса обвинила актера в мелкой краже и избиении.

Напомним, ЛаБаф известен своей хулиганским поведением, он неоднократно попадал в ситуации, которые заканчивались вызовами полиции. Згола он сообщил, что лечится от алкогольной зависимости