Регина Дубовицкая дико постарела (фото)

Регине Дубовицкой, известной всем по фразе «Здравствуйте, дорогие мои» из Аншлага, уже 71 год. Она очень изменилась со времен популярной передачи, что вызвало беспокойство публики, когда в сеть просочились недавние снимки звезды.

«Господи, она болеет чем-то? Почему такая худая и несчастная?» — писали люди в новостных аккаунтах Instagram.

Спешим сообщить, что ничего особенного в жизни Регины не происходит. Она не больна, как подозревали в сети. Как говорит сама женщина, «просто возраст берет свое», а на слухи о том, почему в последние годы не появляется в Москве реагирует с юмором, поясняя, что никакой страшной тайны нет, в 70 лет можно и отдохнуть, не думая о спешке и проблемах в карьере.