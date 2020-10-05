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Райан Рейнольдс станет самым высокооплачиваемым актером Marvel

Райан Рейнольдс станет самым высокооплачиваемым актером Marvel

Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс имеет все шансы стать самым высокооплачиваемым участником киновселенной Marvel. По сведениям издания Comic Book, руководство Marvel Studios в лице Кевина Файги и компания Walt DIsney намерены заключить масштабный контракт с актером, предполагающий его участие в нескольких экранизациях.

Стороны не комментируют ход переговоров по этому поводу, а также не уточняют возможные сроки появления Дэдпула в списке основных персонажей киновселенной. Отметим, что ранее самым высокооплачиваемым участником проекта считался Крис Хемсворт. Его годовой доход оценивался в 76 миллионов долларов.

Напомним также, что в конце 2019 года Рейнольдс говорил, что все производство любых продолжений передано от студии Fox. «Сейчас мы трудимся в Marvel, которая внезапно стала своего рода высшей лигой», — сообщил тогда актер.

«Дэдпул», основанный на серии популярных комиксов, был выпущен в прокат в 2016 году, когда все права еще принадлежали студии Fox. Его съемки были инициированы самим Рейнольдсом. Первый фильм и его продолжение, представленное зрителям через два года, собрали в мировом прокате более 700 миллионов долларов подтвердив высокий зрительский интерес к персонажу.

5 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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