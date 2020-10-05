Райан Рейнольдс станет самым высокооплачиваемым актером Marvel

Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс имеет все шансы стать самым высокооплачиваемым участником киновселенной Marvel. По сведениям издания Comic Book, руководство Marvel Studios в лице Кевина Файги и компания Walt DIsney намерены заключить масштабный контракт с актером, предполагающий его участие в нескольких экранизациях.

Стороны не комментируют ход переговоров по этому поводу, а также не уточняют возможные сроки появления Дэдпула в списке основных персонажей киновселенной. Отметим, что ранее самым высокооплачиваемым участником проекта считался Крис Хемсворт. Его годовой доход оценивался в 76 миллионов долларов.

Напомним также, что в конце 2019 года Рейнольдс говорил, что все производство любых продолжений передано от студии Fox. «Сейчас мы трудимся в Marvel, которая внезапно стала своего рода высшей лигой», — сообщил тогда актер.

«Дэдпул», основанный на серии популярных комиксов, был выпущен в прокат в 2016 году, когда все права еще принадлежали студии Fox. Его съемки были инициированы самим Рейнольдсом. Первый фильм и его продолжение, представленное зрителям через два года, собрали в мировом прокате более 700 миллионов долларов подтвердив высокий зрительский интерес к персонажу.