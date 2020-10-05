Последствия гигантской катастрофы на Камчатке: медики сообщили о химических ожогах у людей

Экологическое бедствие в Тихом океане у берегов Камчатского края оказалось пагубным не только для животных, но и для людей. Как сообщили в региональном Минздраве, за помощью к врачам обратились девять человек, включая ребенка.

Все они имели доступ к загрязненной воде в бухтах и в результате получили химический ожог первой степени. Ранее сообщалось, что у дайверов проявились такие последствия отравления фенолом, как сухость глаз, ухудшение зрения и другие.

Губернатор Владимир Солодов тем временем назвал три версии помутнения воды и массовой гибели «морских гадов» в прибрежных водах. По его словам, катастрофа могла быть вызвана разливом токсичных веществ, а также «поведением водорослей» либо активностью вулканов.

Об экологическом бедствии на Камчатке стало широко известно в конце прошлой недели. В океанской воде выявили превышение по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — вдвое. Берег в бухтах в районе Халактырского пляжа был усеян трупами рыб, осьминогов и других животных. Пробы с места загрязнения отправлены на экспертизу в Москву.