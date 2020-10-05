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Париж превратился в зону экстремальной угрозы по COVID-19

Французское правительство, как и планировалось, объявило столицу страны и ее пригороды зоной максимальной опасности в связи с распространением нового коронавируса. На таком положении Париж проживет 15 дней, если не будет нового продления.

Ограничивается посещение общественных мест, в частности вузов. Так, на очную учебу в эти дни отправится только половина от списочного состава студентов.

Во всей Франции за сутки COVID подтвердился сразу у 12 тыс. 565 человек. За время пандемии заразились более 619 тыс. французов.

5 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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