Организация похорон (кремации) в Екатеринбурге по новым стандартам

В Екатеринбурге много похоронных бюро, но все равно жители областного города каждый раз сталкиваются с проблемой выбора. К какую организацию лучше обратиться, чтобы провести достойное погребение близкого человека.

С появлением новой ритуальной службы ситуация улучшилась. Компания смогла не только принести на рынок современные высокие стандарты погребального обслуживания, но и позволила жителям выбирать пакеты похорон в зависимости от бюджета семьи. Теперь не нужно никуда обращаться, бегать по городу в поисках гроба, кафе для поминок или катафалка. Все услуги в одном месте – это очень удобно.

Какие ритуальные услуги пользуются большим спросом

Для начала скажем, что агентство предлагает своим клиентам качественный похоронный сервис. В отличие от других компаний они лояльно относятся к просьбам семьи усопшего, учтут все пожелания, помогут провести похороны так, как этого хотели родственники или умерший.

Они предлагают самый широкий перечень услуг:

Сбор и подготовку документов.

Поиск места на кладбище, в морге.

Организацию кремации.

ГРУЗ-200.

Дезинфекцию помещения.

Бальзамирование тела.

Перевозку тела в морг, на кладбище.

Аренду автобуса, катафалка, автомобиля.

Проведение поминок, церемонии прощания.

Юридическую и психологическую помощь.

Продажу сертифицированной похоронной атрибутики.

В компании с вниманием отнесутся к любым похоронам вне зависимости от суммы в чеке. Дозвониться до агентов можно в любое время суток, работает многоканальная линия.

Плюсы сотрудничества с новой ритуальной службой

Если вы еще не знаете ничего про Ритуал, то это крупнейшее похоронное бюро нового поколения в столице, а представительство в Екатеринбурге – это обычное продвижение качественных услуг по всей России. Уже открылись полноценные интернет-магазины товаров для погребения во многих регионах страны.

Комплексный подход к проведению траурной церемонии – это главная особенность компании. Клиентам не нужно бегать по всему городу, чтобы приобрести все необходимое для похорон. Услуги и товары оплатить можно в одном месте. При этом вам будет представлен огромный выбор атрибутики – от бюджетных изделий до премиум-класса.

Немного следует затронуть качество обслуживания, которое тут на уровне столицы, но по ценам регионов. На похоронах вообще-то не принято экономить, но вам достаточно озвучить сумму агенту, на которую вы рассчитываете, чтобы тот подобрал оптимальный план похорон. Теперь достойно отправить в последний путь можно по минимальным ценам.

Чтобы узнать больше про цены и пакеты похорон, ритуальные услуги от новой службы, заходите на сайт https://ekb.ritual.ru/. Агенты выезжают на дом бесплатно в течение получаса с момента обращения. И возьмут все хлопоты на свои плечи.