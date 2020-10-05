ОМКФ-2020 назвал лауреатов: полный список победителей

3 октября в Одессе состоялась церемония закрытия 11-го Международного кинофестиваля. В этот вечер были названы победители, с полным списком которых можно ознакомиться далее в материале.

Впервые за всю свою историю ОМКФ прошел в онлайн-формате, как и многие мероприятия в этом году. Однако пандемия COVID-19 не помешала проведению конкурсной программы (Национальной и Международной), кинопоказам и голосованию за лучшие киноленты.

Победители 11-го Одесского международного кинофестиваля

Лучший европейский документальный фильм – «Военные каникулы» реж. Мориц Шульц;

Лучший украинский короткометражный фильм (конкурсная программа) – «Чачо» реж. Виталий Гавура;

Лучший украинский полнометражный фильм – «Бес» реж. Егор Трояновский;

Лучший короткометражный фильм (национальная программа) – «Прощай, Головин» реж. Метью Гримар;

Лучшая актерская работа – Мария Хомутова, «Двое»;

Лучшая режиссерская работа – Адриана Пирву и Елена Максьом, «Не все будет хорошо»;

Лучший фильм (национальная программа) — «Не все будет хорошо» реж. Адриана Пирву и Елена Максьом;

Приз зрительских симпатий – «Виктор робот» реж. Анатолий Лавренишин;

Специальная награда жюри – «Служители» реж. Иван Остроховский, «Ты умрешь в двадцать» реж. Амджаж Абу Алали;

Лучшая актерская работа (национальная программа) – Лидия Либерман, «Материнство»;

Лучшая режиссерская работа (международная программа) – «Обожание» Фабрис Дю Вельц;

Лучший фильм (международная программа) — «Атлантида» реж. Валентин Васянович;

Золотой Дюк за вклад в развитие киноискусства – Роман Балаян;

Гран-при – «Ужин в Америке» реж. Адам Ремейер.