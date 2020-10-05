ОМКФ-2020 назвал лауреатов: полный список победителей

3 октября в Одессе состоялась церемония закрытия 11-го Международного кинофестиваля. В этот вечер были названы победители, с полным списком которых можно ознакомиться далее в материале.
Впервые за всю свою историю ОМКФ прошел в онлайн-формате, как и многие мероприятия в этом году. Однако пандемия COVID-19 не помешала проведению конкурсной программы (Национальной и Международной), кинопоказам и голосованию за лучшие киноленты.
Победители 11-го Одесского международного кинофестиваля
Лучший европейский документальный фильм – «Военные каникулы» реж. Мориц Шульц;
Лучший украинский короткометражный фильм (конкурсная программа) – «Чачо» реж. Виталий Гавура;
Лучший украинский полнометражный фильм – «Бес» реж. Егор Трояновский;
Лучший короткометражный фильм (национальная программа) – «Прощай, Головин» реж. Метью Гримар;
Лучшая актерская работа – Мария Хомутова, «Двое»;
Лучшая режиссерская работа – Адриана Пирву и Елена Максьом, «Не все будет хорошо»;
Лучший фильм (национальная программа) — «Не все будет хорошо» реж. Адриана Пирву и Елена Максьом;
Приз зрительских симпатий – «Виктор робот» реж. Анатолий Лавренишин;
Специальная награда жюри – «Служители» реж. Иван Остроховский, «Ты умрешь в двадцать» реж. Амджаж Абу Алали;
Лучшая актерская работа (национальная программа) – Лидия Либерман, «Материнство»;
Лучшая режиссерская работа (международная программа) – «Обожание» Фабрис Дю Вельц;
Лучший фильм (международная программа) — «Атлантида» реж. Валентин Васянович;
Золотой Дюк за вклад в развитие киноискусства – Роман Балаян;
Гран-при – «Ужин в Америке» реж. Адам Ремейер.
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