На церемонии «Оскар» может быть рекордное количество посметртних номинаций

Если верить изданию Variety, в этом году может быть рекордное количество посмертных номинаций — их число может достичь семи.

Одним из главных претендентов на посмертную номинацию является скончавшийся от рака Чедвик Боузман.

Актер может «получить» Оскар за роль второго плана в байопике Netflix «Black Bottom Ма Рейни».

Номинацию может получить отец Дэвида Финчера — Джек Финчер, скончавшийся в 2003 году. Именно по его сценарию режиссёр снял фильм «Манк».

Также посмертные награды могут достаться сценаристу мультфильма Netflix «Путешествие на луну» Одри Уэллсу и другим кинематографистам, ушедшим в этом году.

Церемония пройдёт 25 апреля 2021 года.