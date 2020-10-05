Модель Тони Гаррн вышла замуж за актера Алекса Петтифера

28-летняя Тони Гаррн и 30-летний Алекс Петтифер связали себя узами брака в Гамбурге. Для торжества модель выбрала шелковое платье-комбинацию. Свой образ она дополнила соломенной шляпой. Британский актер выглядел великолепно в темно-сером костюме и рубашке. Свадьба прошла во дворце Berner Schloss в пятницу. ​​Молодожены поделились фотографией с торжества в своих микроблогах.

Теперь ты действительно можешь называть меня своей женушкой,

— написала под снимком Тони.

Немецкая модель получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного в январе. Алекс попросил руки Тони всего через 10 месяцев после знакомства. Тогда девушка поделилась с поклонниками в инстаграме фотографией бриллиантового кольца, которое подарил Петтифер.

В канун Рождества любовь всей моей жизни удивила меня, стоя на коленях и прося меня навсегда стать его. Он изменил мою жизнь в тот день, когда мы встретились, и показал мне, что такое любовь на самом деле — так что да, я не могу дождаться, чтобы провести каждый день (ну почти) моей жизни с тобой.



— написала она.

Ранее актер былпомолвлен с Райли Кио и Марло Хорст. Ходили слухи, что Алекс был помолвлен с Дианна Агрон (они встречались в течение года), но пара опровергла эту информацию. У Тони были романы с Энрике Мурсиано, Александром Скарсгардом и Чендлером Парсонсом. Модель также встречалась с Леонардо ДиКаприо с мая 2013 года по декабрь 2014 года.