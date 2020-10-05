Мировому рынку недвижимости предрекли падение на дно

Глобальный рынок недвижимости достигнет дна в конце 2021 года, а его восстановление начнется лишь в 2022-м. Об этом сообщает аналитический отчет консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Аналитики предрекают, что показатели четвертого квартала 2020-го у большинства компаний окажутся хуже ожидаемых. Из-за этого бизнес начнет переоценивать активы и пересматривать стратегии на 2021 год. Результатом может стать затяжная глобальная рецессия.

Дополнительного ресурса для стимулирования мировой экономики больше нет, подчеркивают эксперты. «В случае угрозы рецессии у правительств остался очень ограниченный инструментарий», — указывают они. В отчете также отмечается, что для мирового рынка недвижимости проблема заключается не только в низкой доходности объектов, но и в фундаментальных сдвигах, произошедших, в частности, в сегменте коммерческой недвижимости на фоне пандемии COVID-19. Аналитики приводят в пример мировой рынок офисов, где в 2021 году ожидается падение объема занятых площадей на 9,6 миллиона квадратных метров. Восстановления спроса на офисы в мире в Cushman & Wakefield ожидают не ранее 2022 года.