» Мэрайя Кэри рассказала, что никогда не имела интима с бывшим женихом 50-летняя Мэрайя Кэри заявила, что у нее и ее бывшего жениха Джеймса Пакера не было «физической близости». 29 сентября певица выпустила мемуары The Meaning of Mariah Carey («Значение Мэрайи Кэри»), в которых рассказала о насилии в семье, о взлетах и ​​падениях, триумфах и травмах, неудачах и мечтах. Звезда также поделилась подробностями личной жизни и рассказала о своих прошлых отношениях, в том числе с первым мужем, продюсером Томми Моттолой, и вторым избранником, ведущим America's Got Talent Ником Кэнноном, от которого у нее двое детей. Однако Кэри не упоминает в книге о помолвке с бизнесменом-миллиардером Джеймсом Пакером. Кэри и Пакер начали встречаться летом 2015 года, в январе следующего года обручились, спустя год они объявили о расставании. Во время интервью изданию The Guardian Кэри спросили, почему в мемуарах она не стала рассказывать об этом периоде ее жизни. Честно говоря, у нас не было физической близости, — заявила звезда. В 2018 году Пакер рассказал об отношениях с Кэри в мемуарах The Price Of Fortune: The Untold Story Of Being James Paker. В отрывке, опубликованном австралийским изданием Who в то время, бизнесмен сказал, что его отношения с певицей были «поначалу забавными». Мэрайя Кэри с детьми Куда бы мы ни пошли, мы были в центре внимания, и это было благодаря ей, а не мне. Она была добра и интересовалась моей жизнью, — сказал он. Пара планировала провести церемонию бракосочетания на Карибских островах, но внезапно избранник Мэрайи отменил торжество. Певица даже пригрозила Джеймсу судом и потребовала компенсацию в размере 50 миллионов долларов. По словам Мэрайи, она потратила огромные средства во время подготовки к свадьбе, которая так и не состоялась.

