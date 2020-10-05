Кейт Уинслет исполнилось 45: жизненные принципы голливудской актрисы

Сегодня, 5 октября, голливудская актриса — Кейт Уинслет — празднует свое 45-летие. Редакция не могла не поделиться главными принципами героини, которыми она руководствуется по жизни.

Кейт Уинслет стала известной буквально за короткий срок, ведь свою первую роль актриса сыграла в 17 лет. В подростковом возрасте она была далеко от модельных параметров, поэтому была объектом для издевательств одноклассников. Кейт пришлось срочно взяться за свою внешность и решиться на многое, чтобы ее полюбил кинематограф: резко похудела, почти отказавшись от еды, и своим упорством и трудолюбием заставила в себя влюбиться.

Больше интересных фактов и жизненных принципов:

Матери, которые постоянно работают — настоящие героини.

Я хочу играть невероятно сложных, многогранных персонажей. Потому что мы все головоломки.

Романтика для меня — это спонтанность. Это не бриллиантовые серьги, это букет свежесорванных нарциссов.

Красота и естественность для меня синонимы.

У меня нет такой части тела, которую я согласилась бы поменять на какую-то другую или исправить с помощью пластического хирурга. Разве что в фантазиях.

Неважно, сколько вам лет и чего вы добились: вам все равно нужна мама.

Мои дети — это мой мир. Я никогда не уезжала без них на съемки. Нет, мы всегда вместе. Я никогда не смогу оставить их.

Всегда думайте о последствиях своих действий.

Любовь для меня — это когда ты встречаешь человека и думаешь: «Вот оно! Это тот, с кем я хочу быть рядом!».

Мне нравится рутина. Я люблю вставать утром, приготовить завтрак, собрать ланч детям в школу. Эти вещи важны для меня.

Я не разрешаю своим детям смотреть большинство фильмов с моим участием, потому что почти везде я или умираю, или раздеваюсь.

Мои морщинки на своих местах, и здесь они и останутся!

Настойчивость поможет тебе рано или поздно достичь своей цели.

Элегантный человек — это человек, который приносит с собой энергию, заходя в комнату.

Доверяйте себе и верьте в свои навыки. Не судите себя по словам других людей.