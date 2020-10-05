Израильтяне представили карманный беспилотник для разведки

Израильская компания SpearUAV представила карманный разведывательный беспилотный летательный аппарат Ninox 40. Как сообщает Jane’s, новый аппарат располагается в цилиндрической капсуле, из которой и осуществляется его запуск. После разведки оператор может подобрать беспилотник и позднее использовать повторно или бросить его.

Сегодня несколько компаний в мире занимаются разработкой, производством и поставкой небольших беспилотников, некоторых из которых без труда можно переносить в кармане. В частности, выпуском таких аппаратов — PD-100 Black Hornet — занимается американская компания Prox Dynamics. Эти беспилотники созданы для того, чтобы бойцы могли быстро провести разведку местности.

Аппарат Ninox 40 разработан для решения нескольких задач, в числе которых наблюдение, разведка, рекогносцировка и поиск целей. Ninox 40 представляет собой небольшой квадрокоптер с убираемыми в фюзеляж плечами и воздушными винтами. Беспилотник способен выполнять полеты продолжительностью до 40 минут. Масса аппарата составляет 250 граммов.

Ninox 40 располагается в капсуле, через которую оператор может его запрограммировать, назначив маршрут полета или определив ключевые точки для наблюдения. Беспилотником также можно управлять в ручном режиме. Вместе с аппаратом поставляется планшет, на который поступает разведывательная информация, и два джойстика для управления. Они крепятся по сторонам планшета.