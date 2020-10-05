Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом она сообщила в Twitter.

«Мне сообщили, что я участвовала во встрече в прошлый вторник, на которой присутствовал человек, вчера получивший положительный результат на COVID-19. В соответствии с действующими правилами, я нахожусь в самоизоляции до завтрашнего утра», — написала фон дер Ляйен. Она также отметила, что один ее тест в минувший четверг дал отрицательный результат.