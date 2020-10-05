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Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом она сообщила в Twitter.

«Мне сообщили, что я участвовала во встрече в прошлый вторник, на которой присутствовал человек, вчера получивший положительный результат на COVID-19. В соответствии с действующими правилами, я нахожусь в самоизоляции до завтрашнего утра», — написала фон дер Ляйен. Она также отметила, что один ее тест в минувший четверг дал отрицательный результат.

5 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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