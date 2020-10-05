Евросоюз планирует отменить безвиз отдельным политикам и олигархам Украины

Депутаты Европарламента обратились к главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии с открытым письмом, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на текст письма евродепутатов Виолы фон Крамон, Михаэля Галера и Расы Юкневичене.

Евродепутаты отмечают, что правительство просело в борьбе с коррупцией.

«Сам президент предсказывал «Украину своей мечты», где «учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники — реальные тюремные сроки «. Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин — именно в вашей партии, господин Арахамия», — говорится в письме.

«Мы не можем не видеть, что некоторые члены «Слуги народа» распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные атаки на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП. Те же члены не чураются дружить с олигархами и «неприкосновенными» или публично выступать за разрыв связей с ЕС», — утверждают парламентарии.

Авторы письма напоминают о падении Украины в рейтинге восприятия коррупции, сворачивании реформ, проблемах с назначением руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, остановке обвинения по делам коррумпированных судей. Все это, по их словам, грозит Украине потерей макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро.

Евродепутаты также сделали оговорку в связи с безвизовым режимом.

«Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС — но все же мы оставляем за собой право вводить конкретный отказ в таких свободах для отдельных олигархов, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности», — говорится в письме.

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